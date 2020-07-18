Магомед Оздоев и Георгий Джикия во время матча "Спартак" - "Зенит". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Магомед Оздоев и Георгий Джикия во время матча "Спартак" - "Зенит". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» сегодня, 19 июля, сыграет против московского «Спартака» в полуфинале Кубка России по футболу сезона-2019/20.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», начало запланировано на 18:30 по московскому времени.

Главный арбитр встречи — Сергей Иванов, помогать ему на линии будут Валерий Данченко и Адлан Хатуев. Резервным арбитром встречи назначен Станислав Васильев.

«Зенит» на пути к полуфиналу Кубка России обыграл красноярский «Енисей», «Томь» и грозненский «Ахмат». «Спартак» оказался сильнее КАМАЗа из Набережных Челнов, затем обыграл «Ростов», а в четвертьфинале победил московский ЦСКА.

В параллельном полуфинале сойдутся «Урал» и «Химки». Финал Кубка России пройдет 25 июля на стадионе «Екатеринбург-Арена».