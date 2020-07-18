Российский пилот команды «Према Рейсинг» Роберт Шварцман выиграл первую гонку в рамках Гран-при Венгрии «Формулы-2».

В тройку призеров также вошел россиянин из «Хайтека» Никита Мазепин, он финишировал вторым.

37 кругов по трассе «Хунгароринг» Роберт Шварцман преодолел за 1 час 1 минуту и 36,211 секунд. Никита Мазепин отстал на 15,599 секунды. На третьей строчке расположился напарник Шварцмана по «Према Рейсинг» Мик Шумахер, уступивший лидеру чуть более 23 секунд.

Завтра, 19 июля, на Гран-при Венгрии состоится вторая гонка «Формулы-2», начало назначено на 12:10 по московскому времени.

Благодаря победе в Венгрии Шварцман укрепился на первой позиции в общем зачете, у россиянина сейчас 73 очка. Идущий вторым Каллум Айлотт из «Уни-Виртуози Рейсинг» набрал всего 51 очко.