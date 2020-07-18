Менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о планах бойца на вторую половину 2020 года.

В интервью TMZ Sports менеджер бойца рассказал о планах на защиту титула в поединке против Джастина Гэтжи. «Хабиб никуда не уходит. Впереди нас ждет главный блокбастер, где Хабиб встретится с Гэтжи. Сойдутся два лучших легковеса в мире на сегодняшний день», — отметил Абдель-Азиз, добавив, что все увидят Нурмагомедова до конца года.

«Все понимают, насколько близки были Хабиб и его отец. Мы потеряли что-то очень важное. Поддержка со стороны Даны была особенна. Он общался с Хабибом, вся команда повела себя потрясающе», — рассказал Абдель-Азиз.

Напомним, в начале июля скончался отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.