Российская фигуристка, призер чемпионата мира Елена Радионова отреагировала на новости о гибели 20-летней фигуристки-парницы Екатерины Александровской.

Слова Радионовой цитирует портал Sport24. «Тяжело что-то говорить. Катю знала с раннего возраста», — рассказала фигуристка, отметив, что они вместе начинали кататься у одного тренера.

«Она была прямо парница: маленькая, с характером. Характер у неё был очень сильный. Она с раннего возраста подавала надежды», — отметила Радионова, добавив, что они вместе катались 6-7 лет, потом пересекались на соревнованиях.

«Она всегда была позитивной девочкой. Может быть, за последние годы что-то и изменилось», — заявила фигуристка, добавив, что Александровская должна была закончить карьеру и тяжело переживала этот момент.

Напомним, сегодня стало известно о смерти Екатерины Александровской, она была найдена рядом со своим домом в Москве.