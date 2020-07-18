Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева показала подписчикам свою новую картину на японскую тематику.

В своем «Инстаграме» для рисунков Медведева выложила изображение двух японских женщин и отметила, что это копия другого рисунка. «Если вы знаете художника, напишите его в комментариях!», — написала фигуристка, отметив, что три месяца работала над рисунком.

Напомним, сейчас Евгения Медведева тренируется в Москве на катке школы ЦСКА под руководством Елены Буяновой. Пока спортсменка не может вернуться в Торонто, чтобы возобновить тренировки под руководством Брайаана Орсера, из-за пандемии коронавируса в Канаду впускают только граждан страны или людей со специальной визой. Орсер проводит тренировки с Медведевой по видеосвязи.