Бразильский защитник «Портимоненсе» Виллиан попал в сферу интересов петербургского «Зенита». Информацию об этом сообщает издание O Jogo.

Сейчас игроку 25 лет, португальский клуб хочет продать игрока за 20 миллионов евро. Также в контракте Виллиана имеется опция о выкупе игрока за 40 миллионов евро. Действующее соглашение Виллиана с «Портимоненсе» заканчивается летом 2023 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Португалии по футболу Виллиан сыграл за «Портимоненсе» 14 матчей и стал автором двух мячей.

Отметим, ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в переходе хорватского защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена, также под вопросом находится продление соглашений с действующими защитниками «Зенита» — Игорем Смольниковым и Браниславом Ивановичем.