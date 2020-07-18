Бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов высказал мнение о грядущем полуфинале Кубка России, в рамках которого сыграют «Спартак» и «Зенит».

По мнению Билялетдинова, слова которого приводит агентство ТАСС, «Спартак» может победить «Зенит» за счет характера и навязывания борьбы.

«Если говорить о сыгранности и целостности игры, то у «Зенита» большое преимущество», — заявил Билялетдинов, отметив, что в «Спартаке» есть неплохие футболисты, поэтому важно, кто как подойдет к этой игре.

«Спартаку» очень нужен этот Кубок, «Зениту» он менее интересен, это противостояние двух столиц, и шансы равные», — заявил эксперт.

Напомним, матч «Зенита» и «Спартака» пройдет завтра, 19 июля, начало встречи назначено на 18:30 по московскому времени.