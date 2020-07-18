На автодроме «Хунгароринг» сегодня, 19 июля, состоится итоговая гонка Гран-при Венгрии — третьего этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1.

Начало гонки назначено на 16:10 по московскому времени, пилоты преодолеют дистанцию в 306 километров и проедут по трассе 70 кругов.

Поул-позицию в квалификации накануне завоевал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял его напарник Валттери Боттас, а третий результат показал Лэнс Стролл из «Рэйсинг Пойнт».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог пробиться во второй сегмент квалификации, в итоговой гонке он будет стартовать с 17-й позиции. Его напарник Пьер Гасли смог пробиться в финальный сегмент, однако будет стартовать лишь с 10-й позиции.