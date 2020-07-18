Российский фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко завел себе секретный аккаунт в TikTok, где снимает видео самостоятельно без помощи родителей.

Об этом в его «Инстаграме» написали его родители — Евгений Плющенко и Яна Рудковская.

«Саша завел себе сам секретную страницу в TikTok и снимает туда видео с друзьями. Парочку разрешил выложить здесь!», — говорится в посте. Родители фигуриста отметили, что никакого отношения к этому контенту не имеют, материала у Плющенко-младшего много, его будут выставлять партиями.

Напомним, не так давно Александр Плющенко вернулся со сборов в Кисловодске на базе «Юг Спорт»: с июня там тренировались подопечные Евгения Плющенко, которые входят в состав национальных команд России.