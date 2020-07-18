Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

По словам Кафельникова в интервью «Спорт-Экспресс», сейчас «Спартак» убедил его в том, что сезон провален. «Никаких ожиданий, кроме как выхода в финал «Зенита», у меня нет. Слушайте, а за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»? Есть аргументы? Я не вижу», — заявил эксперт, отметив, что состав у петербургской команды лучше, а эффективных тактических вещей у «Спартака» он не заметил.

По мнению Кафельникова, чтобы отпали все вопросы, «Спартаку», нужно играть на голову выше своих соперников, а сейчас неудачи списываются на разные причины. «Все эти разговоры про судейский заговор против красно-белых — в пользу бедных. Будь сильнее конкурентов — тогда никаких кривотолков и не возникнет», — заявил Кафельников.

Напомним, игра состоится завтра, 19 июля, начало встречи назначено на 18:30 по московскому времени.