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  • 23:53,  18 июля 2020
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Художественная гимнастика
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Гимнастка Солдатова продемонстрировала растяжку на Красной площади

Гимнастка Солдатова продемонстрировала растяжку на Красной площади
Александра Солдатова. Фото: скриншот видео

Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова поделилась фото, на котором продемонстрировала свою растяжку.

Спортсменка выложила в «Инстаграм» фотографии, где она позирует на Красной Площади в центре Москвы.

Александра Солдатова. Фото: instagram.com/soldy21/

Ранее Солдатова поделилась с подписчиками информацией о том, что ее отец переболел коронавирусом.

Напомним, Александра Солдатова пока приостановила спортивную карьеру, она является трехкратной чемпионкой мира в командных соревнованиях, а также выигрывала золото ЧМ в упражнениях с лентой. В отдельных дисциплинах гимнастка брала три серебряных награды и одну бронзу. Также Солдатова является трехкратной чемпионкой Европы в команде.

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