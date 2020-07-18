Гимнастка Солдатова продемонстрировала растяжку на Красной площади

Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова поделилась фото, на котором продемонстрировала свою растяжку.

Спортсменка выложила в «Инстаграм» фотографии, где она позирует на Красной Площади в центре Москвы.

Ранее Солдатова поделилась с подписчиками информацией о том, что ее отец переболел коронавирусом.

Напомним, Александра Солдатова пока приостановила спортивную карьеру, она является трехкратной чемпионкой мира в командных соревнованиях, а также выигрывала золото ЧМ в упражнениях с лентой. В отдельных дисциплинах гимнастка брала три серебряных награды и одну бронзу. Также Солдатова является трехкратной чемпионкой Европы в команде.