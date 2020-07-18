Российский пилот команды «Према Рейсинг» Роберт Шварцман рассказал о своей победе в первой гонке Гран-при Венгрии в сезоне-2020 в Формуле-2.

Слова Шварцмана цитирует пресс-служба SMP Racing на официальном сайте. По мнению пилота, гонка на «Хунгароринге» вышла позитивной и крутой.

«Если честно, в начале я не ожидал оказаться на первой позиции, на которой мы в итоге финишировали. Отличный старт, наверное, лучший старт, который я делал в Формуле-2 точно», — отметил Шварцман. В гонке он стартовал с 11-й позиции, а приехал первым.

«В дальнейшем у меня получилось показать очень хорошее время на круге и большую скорость. И я проехал всех и выиграл с разницей в 18 секунд, поэтому очень рад и счастлив», — сказал Шварцман, поблагодарив свою команду за стратегию, проделанную работу и быстрый пит-стоп, а также сказал больше спасибо отцу.