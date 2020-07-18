Петербургский «Зенит» готов предложить «Ливерпулю» 9 миллионов фунтов за хорватского защитника Деяна Ловрена.

Информацию об этом сообщает портал Daily Mail. Английские СМИ утверждают, что руководство «Зенита» видит в Ловрене замену Браниславу Ивановичу.

«Ливерпуль» с большой долей вероятности отклонить предложение с такой суммой, поскольку год назад не продал Ловрена мадридскому «Реалу» за 13 миллионов фунтов. По данным СМИ, сейчас «Ливерпуль» запросит за Ловрена около 15 миллионов.

Действующий контракт Ловрена с «Ливерпулем» рассчитан до 2021 года, если защитник никуда не уйдет в летнее трансферное окно, то «Ливерпуль» может продлить с ним соглашение еще на сезон. Сейчас игроку 31 год, за «Ливерпуль» хорват выступает с 2014 года.