Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сможет принять участия в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу.

На официальном сайте клуба сказано, что игрок пропустит заключительный матч Ла Лиги в сезоне из-за травмы. У Черышева диагностировали повреждение приводящей мышцы бедра, когда футболист сможет вернуться в строй, пока неизвестно — официальных данных нет.

Игра «Севилья» — «Валенсия» пройдет завтра, 19 июля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

В текущем сезоне Денис Черышев провел за «Валенсию» 31 матч и стал автором трех забитых мячей. За тур до конца чемпионата «Валенсия» идет на 8-й строчке в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Севилья» располагается на четвертой строчке с 67 очками и еще имеет шансы обогнать «Атлетико», идущий третьим.