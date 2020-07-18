Российская фигуристка Елизавета Нугуманова отреагировала на новости о трагической гибели фигуристки Екатерины Александровской, чемпионки мира среди юниоров в паре с Харли Уинзором.

«Я просто не могу в это поверить… Красивая, талантливая, жизнерадостная девочка… Такой я ее запомнила тогда, когда мы последний раз виделись», — написала Нугуманова, отметив, что хотела бы выразить соболезнования родным и близким Екатерины.

«Я даже не могу представить, как им сейчас тяжело. Хочу сказать одно, держите своих близких людей рядом, поддерживайте, цените… Очень жаль…», — заключила Нугуманова.

Напомним, Екатерина Александровская была обнаружена мертвой сегодня, 18 июля, рядом со своим домом. Фигуристке было всего 20 лет, по сообщениям ее тренера, полгода назад спортсменке диагностировали эпилепсию.