Российская фигуристка Елизавета Нугуманова отреагировала на новости о трагической гибели фигуристки Екатерины Александровской, чемпионки мира среди юниоров в паре с Харли Уинзором.
«Я просто не могу в это поверить… Красивая, талантливая, жизнерадостная девочка… Такой я ее запомнила тогда, когда мы последний раз виделись», — написала Нугуманова, отметив, что хотела бы выразить соболезнования родным и близким Екатерины.
«Я даже не могу представить, как им сейчас тяжело. Хочу сказать одно, держите своих близких людей рядом, поддерживайте, цените… Очень жаль…», — заключила Нугуманова.
Напомним, Екатерина Александровская была обнаружена мертвой сегодня, 18 июля, рядом со своим домом. Фигуристке было всего 20 лет, по сообщениям ее тренера, полгода назад спортсменке диагностировали эпилепсию.
Комментарии Развернуть