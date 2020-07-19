Екатеринбургский «Урал» сегодня, 19 июля, сыграет против подмосковных «Химок» в матче полуфинала Кубка России по футболу.

Игра пройдет на «Екатеринбург-Арене» и начнется в 13:00 по московскому времени. На игре будут присутствовать болельщики, максимально разрешенное количество — 10% от вместимости стадиона.

Главный арбитр встречи — Сергей Лапочкин, его ассистентами на линии станут Илья Елеференко и Дмитрий Чельцов. Также на игру назначен резервный арбитр, им стал Алексей Матюнин.

Финал Кубка России состоится 25 июля на «Екатеринбург-Арене»: если «Уралу» удастся пройти в финал, то этот матч команда Дмитрия Парфенова сыграет на домашнем стадионе.

В другом полуфинале в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и московский «Спартак». Начало встречи назначено на 18:30 по московскому времени.