Лондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии по футболу. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте, это сделал Пьер-Эмерик Обамеянг. Голевой передачей в этом моменте отметился Николя Пепе.

Во втором тайме «Арсенал» только увеличил свое преимущество: на 71-й минуте вновь отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, в этой атаке пас на него сделал Киран Тирни. «Манчестер Сити» нанес 16 ударов по воротам соперника, лишь один из них пришелся в створ. «Арсенал» же четыре из четырех ударов направил в створ ворот.

Второй полуфинал пройдет завтра, 19 июля, на «Уэмбли» сойдутся «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Финал Кубка Англии состоится 1 августа, игра пройдет также на «Уэмбли».