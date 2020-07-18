Главные новости из спортивного мира за 18 июля — в дайджесте Nevasport.

Фигуристка Александровская скончалась после падения из окна в Москве

Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская скончалась в результате падения из окна московской многоэтажки. Александровской было двадцать лет. Уроженка Москвы с 2016 года выступала под флагом Австралии. В паре с Харли Уинзором Александровская завоевывала золото финала серии Гран-при среди юниоров, а также золото юниорского чемпионата мира.

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии

Лондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии по футболу. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев. Автором двух мячей в составе «Арсенала» стал Пьер-Эмерик Обамеянг. «Манчестер Сити» нанес 16 ударов по воротам соперника, лишь один из них пришелся в створ.

Шварцман выиграл первую гонку в Венгрии на «Формуле-2», Мазепин — второй

Российский пилот команды «Према Рейсинг» Роберт Шварцман выиграл первую гонку в рамках Гран-при Венгрии «Формулы-2». На третьей строчке расположился напарник Шварцмана по «Према Рейсинг» Мик Шумахер, уступивший лидеру чуть более 23 секунд. В тройку призеров также вошел россиянин из «Хайтека» Никита Мазепин, он финишировал вторым.

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Квят — лишь 17-й

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации на Гран-при Венгрии — третьем этапе сезоне-2020 в Формуле-1. Со второй позиции будет стартовать его партнер по «Мерседесу», финн Валттери Боттас, он отстал от Хэмилтона на 0,107 секунды. Место в тройке также получил Лэнс Стролл из «Рейсинг Пойнт», он уступил 0,93 секунды. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» не смог пройти даже во второй сегмент квалификации и расположился на 17-й позиции.

«Зенит» объявил о переходе капитана сборной России

«Зенит» подписал в свои ряды капитана сборной России Виталия Фриздона. С защитником заключен контракт сроком на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита». Ранее Фридзон ушел из краснодарского «Локомотив-Кубань», который принял решение не продлевать соглашение с защитником сборной России. В Краснодаре Фридзон отыграл два сезона.