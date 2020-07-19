Екатеринбургский «Урал» сегодня, 19 июля, сыграет против подмосковных «Химок» в матче полуфинала Кубка России по футболу.

Игра пройдет на «Екатеринбург-Арене», начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна здесь:

Главный арбитр встречи — Сергей Лапочкин, его ассистентами на линии станут Илья Елеференко и Дмитрий Чельцов. Также на игру назначен резервный арбитр, им стал Алексей Матюнин.

Финал Кубка России состоится через неделю 25 июля, матч примет также «Екатеринбург-Арена». Если «Уралу» удастся обыграть «Химки» и пройти в финал, то этот матч команда Дмитрия Парфенова сыграет на домашнем стадионе.

Отметим, «Химки» не имели игровой практики в официальных матчах в марта.