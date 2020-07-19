На автодроме «Хунгароринг» сегодня, 19 июля, состоится итоговая гонка Гран-при Венгрии в рамках третьего этапа чемпионата «Формулы-1».

Начало гонки назначено на 16:10 по московскому времени.

Прямую трансляцию соревнований можно будет посмотреть здесь:

В гонке пилоты преодолеют дистанцию в 306 километров, что равняется 70 кругам по трассе.

Поул-позицию в квалификации накануне завоевал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял его напарник Валттери Боттас, а третий результат показал Лэнс Стролл из «Рэйсинг Пойнт».

Россиянин из «Альфа Таури» Даниил Квят не смог пробиться во второй сегмент квалификационных заездов, оставшись на 17-й строчке. Его напарник французский пилот будет стартовать лишь с 10-й позиции.