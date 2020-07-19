Артем Дзюба в матче со "Спартаком" в марте 2019 года. Фото: ФК "Зенит"

Артем Дзюба в матче со "Спартаком" в марте 2019 года. Фото: ФК "Зенит"

В рамках полуфинала Кубка России по футболу сегодня, 19 июля, пройдет встреча петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:30 по московскому времени.

Главный арбитр встречи — Сергей Иванов, помогать ему на линии будут Валерий Данченко и Адлан Хатуев. Резервным арбитром встречи назначен Станислав Васильев.

В рамках 1/16 финала Кубка России «Зенит» обыграл красноярский «Енисей», затем оказался сильнее «Томи» и грозненского «Ахмата».

«Спартак» оказался сильнее КАМАЗа из Набережных Челнов, затем обыграл «Ростов», а в четвертьфинале победил московский ЦСКА.

Финал Кубка России пройдет через неделю, 25 июля, матч будет сыгран на стадионе «Екатеринбург-Арена».