В рамках полуфинала Кубка Англии по футболу сегодня, 19 июля, пройдет встреча между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Игра начнется в 20:00 по московскому времени, матч принимает лондонский «Уэмбли». Зрителей на игре не будет. Главным арбитром встречи назначен Майк Дин.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

На пути к полуфиналу «Челси» обыграл «Ноттингем Форест», «Халл Сити», «Ливерпуль» и «Лестер Сити». «МЮ» со второй попытки обыграл «Вулверхэмптон», «Транмир Роверс», «Дерби Каунти» и «Норвич Сити».

Напомним, уже известен первый финалист Кубка Англии сезона-2019/20. Им стал лондонский «Арсенал», который вчера обыграл «Манчестер Сити». Матч прошел на «Уэмбли» и завершился со счетом 2:0. Автором двух мячей в составе «Арсенала» стал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.