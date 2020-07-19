Латвийский биатлонист, двукратный чемпион Европы Андрей Расторгуев будет готовиться к новому сезону вместе со сборной Германии.

Об этом сам спортсмен рассказал в интервью порталу La.lv. Биатлонист отметил, что еще по ходу сезона разговаривал на эту тему с Марком Кирхнером, а также с немецкими спортсменами, которые охотно согласились тренироваться с латвийцем.

«В начале августа у нас будет большой тренировочный лагерь во Франции, а потом поедем в Германию. Тренироваться с немцами для меня очень важно. Они сильные ребята, отлично стреляют», — отметил Расторгуев, подчеркнув, что не так просто получить возможность тренироваться с командой Германии, однако биатлонисту повезло: когда он предлагал немцам сотрудничество, они были в хорошем настроении.

За свою карьеру Андрей Расторгуев дважды становился призером этапов Кубка мира, а также выиграл пять наград на чемпионатах Европы.