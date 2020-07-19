Российский боец UFC в легком весе Арман Царукян одержал победу над бразильцем Дэви Рамосом в бою в рамках турнира UFC Fight Island 2 на бойцовском острове в Абу-Даби.

Бой прошел в рамках андеркарда и продлился все три раунда. По итогам поединка Царукян одержал победу единогласным решением судей со счетом 30:27, 30:27, 29:28.

Эта победа стала для Царукяна 12-й в ММА и второй на турнирах в UFC, сейчас статистика бойца такова: 15-0-2 (2-1 в UFC). Рамос проиграл свой четвертый бой из 14 поединков в ММА, теперь у него 4 победы и 3 поражения в UFC.

Также на турнире прошли бои с участием россиян Аскара Аскарова и Хадиса Ибрагимова. Аскаров одержал победу над Александром Пантожей единогласным решением судей, Ибрагимов уступил Роману Долидзе.