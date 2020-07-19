Бывший нападающий сборной России по футболу и московского «Спартака» Роман Павлюченко оценил шансы красно-белых в матче полуфинала Кубка России против «Зенита».

Слова эксперта цитирует агентство ТАСС.

«Это кубковая игра, а мы знаем, что у нас в Кубке России может произойти все, что угодно», — заявил футболист, отметив, что в противостоянии нет фаворита. По мнению Павлюченко, если брать по персоналиям, то «Зенит» выглядит сильнее по всем позициям.

«Сегодня «Спартак» может за счет борьбы, характера и движения обыграть «Зенит». Если брать по мастерству, то шансов у него нет», — подчеркнул Павлюченко, добавив, что «Спартаку» нужно хорошо настроиться на игру и показать на поле хорошее движение и самоотдачу.

Напомним, начало встречи запланировано на 18:30. Трансляцию можно посмотреть здесь.