Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал мнение по поводу хейтерских комментариев в адрес «сине-бело-голубых» после победы в чемпионате России.

В интервью порталу «Спорт День за Днем» Малафеев отметил, что каждую ситуацию с ненавистью в адрес «Зенита» необходимо изучать отдельно.

«Зенит» ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели «Спартак», который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб сборной России», — отметил специалист, добавив, что на сегодняшний день все поменялось и у «Зенита» скопилось достаточно достижений, чтобы начать его не любить.

Напомним, ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что если их команду будут судить как «Зенит», то «Спартак» станет чемпионом.