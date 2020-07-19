«Краснодар» сегодня, 19 июля, сыграет против московского «Динамо» матч в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Краснодар», начало назначено на 20:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь.

Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым. Его ассистентами в матче выступят Александр Кудрявцев и Алексей Ширяев. Резервным арбитром встречи назначен Анатолий Жабченко.

Напомним, игра «Краснодар» — «Динамо» должна была состояться еще в июне, однако накануне встречи в московской команде была зафиксирована вспышка коронавируса. Позже клубы договорились между собой о переносе встречи на 19 июля, руководство «Краснодара» пошло сопернику навстречу.