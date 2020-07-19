Глава бойцовского промоушена UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в 2020 году.

На пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 2 в Абу-Даби Уайт ответил на вопрос, будет ли готов Хабиб провести бой за защиту титула в сентябре.

«Когда он будет готов драться, он позвонит мне. У нас нет ограничения по времени. Гэтжи не будет проводить защиту временного титула. У Хабиба только что умер отец», — отметил Уайт.

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов говорил о том, что будет драться за защиту титула чемпиона UFC в сентябре, однако в начале июля умер его тренер и отец Абдулманап Нурмагомедов, из-за чего бой может быть отложен.

Право на титульный бой получил Джастин Гэтжи после победы над Тони Фергюсоном.