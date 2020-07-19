Агенты бразильского защитника «Портимоненсе» Виллиана да Силва Роши прокомментировали новости об интересе со стороны петербургского «Зенита».

Слова представителей агентства Sferico Sports Management, которое занимается делами футболиста, приводит портал РИА Новости.

«Ничего не знаем об этой информации и об озвученных суммах трансфера», — сообщили в агентстве.

Напомним, ранее портал O Jogo сообщил о том, что «Зенит» готов приобрести бразильца из «Портимоненсе», а клуб хочет за игрока минимум 20 миллионов евро. В сообщениях СМИ отмечалось, что петербургский клуб ищет замену Браниславу Ивановичу.

В текущем сезоне Виллиан сыграл за «Портимоненсе» 17 матчей и стал автором трех мячей. Текущее соглашение защитника с «Портимоненсе» рассчитано до 2023 года.