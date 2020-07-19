По данным на 19 июля, в России зафиксировано 6109 новых случаев коронавируса за сутки. Информация об этом появилась на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в России за все время пандемии было зафиксировано 771 546 случаев заражения коронавирусом, из них 550 344 человек уже выздоровело. 12342 человека стали жертвами пандемии в России. За все время в России было сделано более 24,9 миллионов тестов.

В Москве — плюс 591 случай заражения коронавирусом. В Петербурге зафиксировано еще 202 новых случая заболевания коронавирусом, 26 человек за прошедший день скончалось. В Ленинградской области обнаружено еще 45 случаев заражения.

В мире число случаев заражения составляет 14 290 546 человек, из них 3,7 млн — в США, 2 млн — в Бразилии, 1 млн — в Индии.