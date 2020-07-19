Американская бегунья Диджа Стивенс была дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов в течение одного года. Информацию об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что допинг-офицеры не смогли застать Стивенс на месте в феврале, августе и ноябре 2019 года. Отстранение спортсменки началось с 17 февраля 2020 года и продлится до 16 августа 2021 года. Таким образом, бегунья пропустит Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Во время расследования Стивенс заявила, что в одном из случаев у нее разрядился телефон, и допинг-офицеры не дозвонились до нее, следовательно, не смогли найти в нужном месте. Во второй раз она не услышала стук в дверь, поскольку крепко спала, хотя в дверь стучали три раза в течение получаса. В третий раз Стивенс сменила номер телефона, поскольку пыталась скрыться от неадекватного фаната.