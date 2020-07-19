Российский тренер по фигурному катанию, телекомментатор и эксперт Татьяна Тарасова вспомнила о своем бывшем ученике Денисе Тене в двухлетнюю годовщину со дня его гибели.

«Два года без Дениса… Как же тебя не хватает! Помним, любим!» — написала Тарасова в своем «Инстаграме» выложив фотографию фигуриста.

Напомним, Денис Тен погиб летом 2018 года в Алма-Ате, он пытался защитить свою машину от грабителей и получил ножевое ранение в бедро, которое вызвало сильное кровотечение. Спустя какое-то время Тен скончался в больнице.

В конце 2020 года в Алма-Ате планируют открыть академию фигурного катания имени Дениса Тена. Фигурист за свою карьеру завоевал серебро и бронзу чемпионата мира по фигурному катанию, а также стал бронзовым призером Олимпиады в Сочи.