Магомед Оздоев и Георгий Джикия во время матча "Спартак" - "Зенит". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Магомед Оздоев и Георгий Джикия во время матча "Спартак" - "Зенит". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение по поводу матча «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России по футболу.

Слова агента цитирует портал Sport24. По мнению Селюка, «Зенит» должен выиграть и забить минимум два мяча, поскольку команда Сергея Семака наголову сильнее всех команд в РПЛ.

«У «Спартака» есть только один шанс: если «Зенит» недооценит соперника и подойдет к матчу вальяжно, с шутками-прибаутками от Дзюбы и Азмуна», — отметил агент, добавив, что он поддерживает «Зенит», поскольку сам родом из Петербурга и свою футбольную деятельность начинал с этой команды.

Также агент подчеркнул, что хотел бы увидеть «Спартак» в еврокубках в сезоне-2020/21.

«Умом понимаю, что «Зенит» сильнее, но в душе желаю «Спартаку» участия в еврокубках», — заключил Селюк.

Игра запланирована на 19 июля, начало встречи — 18:30 по московскому времени. Трансляцию можно посмотреть здесь.