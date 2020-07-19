Менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, в каком случае ирландец Конор Макгрегор может рассчитывать на бой-реванш против россиянина.

В интервью TMZ Sports Абдель-Азиз заявил, что сейчас правила диктует Хабиб, а Конор где-то позади. Сейчас ирландцу нужно встретиться с Нейтом Диасом или Хорхе Масвидалем и победить, чтобы он стал интересен команде Хабиба.

«У Конора есть только один вариант для боя с Хабибом — подраться с Исламом Махачевым. Тогда Хабиб даст ему реванш», — заявил менеджер Хабиба.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Конорма Макгрегор прошел в октябре 2018 года, в этом поединке Хабиб защитил титул чемпиона UFC, после чего Макгрегор неоднократно требовал реванш.