Японское агентство Kyodo опубликовало данные опроса жителей страны, согласно которым более трети из них выступают за отмену Олимпийских игр в Токио 2021 года.

33,7% опрошенных заявили, что ранее перенесенные на 2021 год игры должны быть полностью отменены из-за пандемии коронавируса.

Еще 36,4% опрошенных заявили о том, что необходимо повторно отсрочить соревнования. 23,9% жителей страны проголосовали за проведение Олимпийских игр в срок — летом 2021 года.

Агентство отмечает, что опрос проводился с 17 по 19 июля по телефонам, однако конкретное число респондентов не указывается.

Напомним, изначально Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса МОК принял решение отложить игры на год. Новые даты проведения ОИ — 23 июля — 8 августа 2021 года.