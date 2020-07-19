Австралийский фигурист Харли Уиндзор рассказал о том, будет ли он продолжать спортивную карьеру после гибели своей партнерши Екатерины Александровской.

Слова спортсмена цитирует портал РИА Новости.

«Я все еще хочу продолжать кататься, сейчас этого желания становится во мне еще больше, чтобы делать это для нее», — сказал Уиндзор.

Также фигурист отметил, что не собирается менять спортивное гражданство и продолжит выступать за Австралию. Александровская же начала вступать под флагом Австралии с 2016 года.

Екатерина Александровская и Харли Уиндзор стали чемпионами мира среди юниоров в 2017 году, а также выиграли финал серии Гран-при среди юниоров.

Вчера, 18 июля, Екатерина Александровская была найдена мертвой рядом со своим домом. Спортсменке было всего 20 лет.