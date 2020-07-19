Екатеринбургский «Урал» начал матч против подмосковных «Химок» в рамках полуфинала Кубка России по футболу в сезоне-2019/20. Игра проходит на стадионе «Екатеринбург-Арена».

Прямую трансляцию матча можно увидеть здесь.

Главный арбитр встречи — Сергей Лапочкин, его ассистентами на линии выступают Илья Елеференко и Дмитрий Чельцов. Также на игру назначен резервный арбитр, им стал Алексей Матюнин.

Напомним, «Химки» не имели игровой практики с марта 2020 года, поскольку сезон в ФНЛ был прерван из-за пандемии коронавируса и так и не был возобновлен. «Химки» заняли второе место в чемпионате, пока неизвестно, сможет ли команда принять участие в розыгрыше РПЛ в следующем сезоне.

Финал Кубка России пройдет 25 июля на «Екатеринбург-Арене», второй полуфиналист определится в матче «Зенит» — «Спартак».