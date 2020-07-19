Нидерландский футбольный тренер, директор академии «Барселоны» Патрик Клюйверт может стать новым главным тренером сине-гранатовых.

Информацию об этом сообщает издание Mundo Deportivo. Как стало известно СМИ, кандидатуру Клюйверта поддерживают игроки «Барселоны», в нем видят лидера команды. Также футболисты клуба считают, что Клюйверт очень подходит модели сине-гранатовых.

На данный момент «Барселоной» руководит Кике Сетьен, он вступил в должность в январе 2020 года, но пока его будущее в клубе находится под вопросом.

Патрик Клюйверт выступал за «Барселону» с 1998 по 2004 год и успел выиграть в составе команды чемпионат Испании в сезоне-1998/99. С 2019 года он возглавляет академию клуба. Тренерский опыт 44-летний Клюйверт набирал в сборной Нидерландов, молодежных команде «Аякса» и «Твенте», национальных командах Кюрасао и Камеруна.