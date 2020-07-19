Арбитр Игорь Федотов высказался по поводу того, как матч «Зенит» — «Спартак» может повлиять на карьеру футбольного судьи Сергея Иванова.

Слова Федотова цитирует портал «Чемпионат». По словам эксперта, у арбитра Иванова стоит вопрос жизни и смерти.

«Если выберется из этой ситуации и хорошо отсудит матч в Питере, взлетит очень высоко. Если отработает плохо, из него сделают козла отпущения», — рассказал Федотов, отметив, что в таком случае все будут вспоминать 2016 год.

«Назначение на этот матч — это подстава. Повторюсь, матч может сделать из него лучшего судью, но может и сломать карьеру», — отметил Федотов, пожелав Иванову хорошо отработать матч в Петербурге.

Игра «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России пройдет сегодня, 19 июля, на «Газпром-Арене», начало встречи назначено на 18:30 по московскому времени.