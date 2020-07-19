Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо выступил за введение страховок для лыжников на случай травм.

«Мы живем за счет нашего тела, и все может случиться. Должны приниматься меры для лучшего обеспечения практикующих лыжников», — заявил Клэбо, перевод его интервью для TV2 приводит телеграм-канал «На 25-м километре».

Лыжник отметил, что ему и другим членам сборной очень повезло, поскольку они имеют возможность заниматься спортом.

«Я занимаюсь делом, которое приносит удовольствие, но в то же время очень хорошо иметь такую страховку. Я думаю, что это важно», – отметил Клэбо.

Напомним, в прошлом сезоне Йоханнес Клэбо дважды травмировал пальцы рук, из-за чего ему приходилось выступать на обезболивающих или пропускать гонки.