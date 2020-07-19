Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, за какую работу на посту президента Союза биатлонистов России он поблагодарил Владимира Драчева.

В интервью порталу РИА Новости Поздняков отметил, что в первую очередь он имел ввиду работу по позиционированию СБР внутри IBU.

«Я очень много общаюсь с президентом IBU Далином, он удовлетворен реализацией той дорожной карты, которая была согласована всеми сторонами по восстановлению полноценного членства СБР», — отметил глава ОКР, подчеркнув, что РУСАДА, ОКР, СБР и IBU вместе вырабатывали основы для дорожной карты.

«10 из 12 критериев выполнены, за эту работу я и поблагодарил Владимира Драчева, потому что есть серьезный прогресс», – заявил Поздняков.

Напомним, Владимир Драчев был президентом СБР с 2018 по 2020 год.