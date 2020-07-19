Бывший игрок сборной России по футболу, тренер Андрей Аршавин рассказал о своих ожиданиях от матча «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России по футболу.

В эфире телеканала «Матч Премьер» Аршавин отметил, что «Зенит» — фаворит встречи, однако «Спартак2 показал хорошую игру в матче против «Ахмата».

«В Питере немного опасаются того, что «Спартак» в хорошем настроении. Плюс «Зенит» — это принципиальный соперник, так что «Спартак» может создать проблемы на «Газпром Арене», — сказал Аршавин, добавив, что «Спартаку» будет сложно, но и у этой команды есть свои козыри.

Жиго и Джикия, по мнению эксперта, опасны на стандартах, а стиль Тедеско — это контратаки.

«До игры «Спартака» против «Ахмата» было ощущение, что «Зенит» разнесет «Спартак», но после просмотра думаю, что «Зениту» будет непросто», — заключил Аршавин.

Матч «Зенит» — «Спартак» начнется в 18:30 по московскому времени. Трансляцию можно увидеть здесь.