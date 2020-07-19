Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар высказался по поводу своего первого сезона в составе нового клуба.

Слова Азара цитирует портал France Info. По словам футболиста, в этом сезоне его преследовали травмы, однако он надеется на то, что следующий год будет лучше.

«На самом деле это был не такой и ужасный сезон, потому что я смог перейти в этот клуб и выиграть чемпионат в первый год», — отметил Азар, добавив, что в индивидуальном плане этот год стал худшим за всю его карьеру.

«Он может стать лучше, и следующим трофеем должна стать Лига чемпионов, хотя сделать это будет сложно, потому что впереди «Манчестер Сити», — заключил Азар.

Напомним, Эден Азар перешел в «Реал» из лондонского «Челси» за сумму около 101 миллиона евро.