Подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 1:3.

«Химки» ударно провели первые сорок пять минут встречи и забили в первом тайме целых три мяча. На 11-й минуте отличился Евгений Гапон, затем на 36-й минуте гол забил Александр Трошечкин, а минуту спустя Артем Полярус довел счет до крупного.

Во втором тайме «Урал» сумел размочить счет, автором мяча стал Андрей Панюков.

«Химки» сумели во второй раз в истории клуба попасть в финал Кубка России.

Во втором полуфинале сегодня сыграют «Зенит» и «Спартак», игра пройдет на «Газпром-Арене», прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.