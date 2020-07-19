Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Габриэль Дейлман рассказала, что будет участвовать в конкурсе красоты «Miss World Canada», победительница которой поборется за корону «Мисс мира».

В своем «Инстаграме» Дейлман опубликовала видеообращение, в котором рассказала о причинах такого решения. Дейлман отметила, что хочет стать вдохновителем и примерном для подражания, а также защитой для каждого. «Чтобы что-то изменить, чтобы помочь людям, быть там для людей и вернуть это всем вам!», — отметила фигуристка.

Дэйлман также заявила, что хочет помогать людям, которые борются с теми же проблемами, что и она. В конце 2018 года Дейлман призналась, что страдает от депрессии, также у спортсменки диагностировано расстройство пищевого поведения и синдром дефицита внимания и гиперактивности.