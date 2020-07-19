Народный артист РФСФР, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором «Зенит» встретится с московским «Спартаком».

По словам Боярского, которые цитирует «Чемпионат», «Спартак» сейчас в хорошей форме и хочет удовлетворить московские амбиции, однако «Зенит» победит в этом матче.

«Даже мысли не допускаю, что команда может проиграть. Нужна красивая победа, которая удовлетворит и болельщиков, и всех остальных», — заявил Боярский, подчеркнув, что у «Зенита» есть шанс завершить все разговоры о судействе и деньгах клуба.

«Те, кто критикуют, сначала должны научиться играть так, как «Зенит». Вот научатся, смогут это делать. А пока пусть помалкивают в тряпочку», — заключил Боярский.