Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выход подмосковных «Химок» в финал Кубка России сезона-2019/20.

В своем телеграм-канале Губерниев написал: «Спонсоры, вы ещё не в «Химках? Зря!». После окончания матча комментатор признался, что победа «Химок» привела его в восторг.

«ФК «Химки» — восторг и уважуха! Юран — молодец, теперь ждём серьёзных спонсоров и дебют в РПЛ! Бюджетные деньги просьба не трогать!», — написал Губерниев.

Напомним, «Химки» в полуфинале Кубка России обыграли «Урал» со счетом 3:1. На 11-й минуте отличился Евгений Гапон, затем на 36-й минуте гол забил Александр Трошечкин, а минуту спустя Артем Полярус довел счет до крупного. В составе «Урала» отличился Андрей Панюков.