Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов подал в отставку со своего поста после поражения от подмосковных «Химок» в полуфинале Кубка России.

«Провалили игру. Я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока. Это часть футбола, надо двигаться дальше. Официальное ли это решение? К президенту все вопросы», — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 1:3.

Отметим, в параллельном полуфинале петербургский «Зенит» встретится с московским «Спартаком», матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.