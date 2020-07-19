Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что его команда будет выступать в РПЛ в следующем сезоне.

По словам Юрана, «Химки» доказали, что являются командой РПЛ, поэтому клуб однозначно будет играть в РПЛ. Юран назвал абсурдом факт того, что «Химки» вышли в финал Кубка, оставили многие команды за бортом и не выйдут в РПЛ. Он отметил, решение было в пятницу, выделили минимальные средства, чтобы команда играла в РПЛ.

«Вы не представляете, как я готовил команду. Постоянные вбросы, что мы будем в ФНЛ, команда это все читает… Нужно было их сконцентрировать на полуфинале. Мы доказали руководству Московской области и губернатору, что мы должны играть в Премьер-лиге», – сказал Юран, слова которого приводит Sport24.

Напомним, подмосковные «Химки» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом» и вышли в финал Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 1:3.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» может помочь «Химкам» с выходом в РПЛ. Клуб Леонида Федуна может обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления Премьер-лиге.