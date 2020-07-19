Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил провести бой после матча «Спартака» и «Зенита».

На просьбу оценить обмен репликами Федуна и Медведева Емельяненко предложил функционерам не устраивать полемику, а после матча продолжить противостояние на ринге. Боец добавил, чтобы еще больше захватить внимание зрителя, можно выставить по одному футболисту от команды. По его мнению, это хорошее зрелище, когда игроки будут не только бегать, но и поддерживать боевые искусства, показывая, что они мужчины во всех отношениях.

Емельяненко считает, что бой Дзюбы с Джикией был бы интересен, и их на это нужно подбивать.

«Какой-нибудь легкий спарринг в рамках шоу профессионального бокса. У нас ведь даже была программа, когда артисты дрались. Если даже совсем далекие от спорта люди перестраивались и заинтересовывали зрителя, спортсмены подавно смогут», — сказал Емельяненко, слова которого приводит «Все Про Спорт».

Напомним, в рамках полуфинала Кубка России по футболу сегодня, 19 июля, пройдет встреча петербургского «Зенита» и московского «Спартака». Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:30 по московскому времени.